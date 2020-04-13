Відома співачка Аліна Гросу здивувала домашнім відео з апетитними стравами

Аліна представила новий смачний ролик з рецептом солодких тістечок "Картопелька", чим приємно порадувала шанувальників, які тут же почали відповідати, що Аліна стає правильною дружиною, повідомляє Politeka.

Не так давно зірка приголомшила мережа витівкою, з'явившись з позитивним тестом на вагітність в руках і з щасливою усмішкою на обличчі. Тоді звезад "зірвала куш" з кількох тисяч коментарів під постом.

Після цього Аліна почала активно показувати корисні рецепти страв, які можна приготувати вдома і порадувати тим самим чоловіка і близьких:

«#ГОТОВИМСГРОСУ Тістечка картопля🤤

1️⃣Пачка цукрового печива

2️⃣80 грам масла

3️⃣4 с. л какао

4️⃣3 с. л. з гіркою згущеного молока

Якщо бачите, що суміш занадто густа і суха, додайте ще трохи згущеного молока або 50 грам вершків. В кінці, для ще більш «смачного» виду, можна обваляти картоплю в горіховій крихті або в кокосовій стружці:)

Ще зі згущеного молока можна зробити з батончики «Баунті». Змішати кокосову стружку зі згущеним молоком, сформувати кульки/батончики, охолодити їх у морозилці, а потім вмочити в розтоплений шоколад🙌🏼 приємного апетиту❤️❤️», - написала Гросу під новим постом.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

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