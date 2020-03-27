Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес показала гаряче відео в Instagram

У ролику Лопес позує в різнобарвною майці і рожевих штанях. Образ вона доповнила білими кросівками. Поруч з нею була підтанцьовка, яка позувала в топіках і штанях яскравих кольорів. Зірка і дівчата запалили на сцені під музику, фанати виявилися в захваті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Лопес вже позувала навпаки розмальованої стіни, а на третьому - можна побачити сцену і безліч людей, які підняли руки.

Фанати встигли поставити понад 1 мільйон лайків за добу і написали безліч коментарів, в яких захоплювалися співачкою.

Раніше ми повідомляли, що колишній бойфренд популярної співачки Дженніфер Лопес Девід Круз пішов з життя у віці 51 року.

За інформацією журналістів, Девід Круз, з яким Дженніфер Лопес зустрічалася майже 10 років, страждав від хвороби серця. Під час чергової кризи лікарям не вдалося його врятувати.

Інформацію про смерть Девіда Круза журналістам підтвердила його 18-річна кохана Іса.

"Він був добрим і люблячим. Він ніколи ні за що не тримався і завжди був дуже відкритим ... Він був відданим батьком, він допоміг підняти на ноги свого пасинка. Він любив Yankees і Knicks", - сказала журналістам дівчина.

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