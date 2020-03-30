33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра российской певицы Жанны Фриске, умершей от рака, удивила курортным видео

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, снятыми во время отпуска на Шри-Ланке (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Наталья предстала на песчаном пляже в вязаном купальнике: топе с бахромой и трусиках - черного и соломенного оттенков. Фриске прохаживалась по пляжу, соблазняя шикарной фигурой, и ни на секунду не прекращая улыбаться.

Поклонники засыпали Наталью комплиментами, а некоторые подумали, что это старое видео с Жанной.

"Ты просто прекрасна 😍 😍"

"Обаятельная❤️"

"По-моему это про счастье)🤗"

"Копия Жанны. Как же вы похожи💖"

"Я думала это Жанна"

"Вы тут очень похожа на Жанну🙏😍"

"Как же жаль, что Жанны нет с нами !😢"

"Какая Вы красивая, Наташаааа❤️"

Ранее мы сообщали, сестра Фриске показала себя в бикини цветастой расцветки. Загорелая брюнетка предстала в весьма соблазнительном образе, засняв бюст крупным планом, - от такого кадра можно получить удар. В руках Наталья держала кокос, из которого, судя по всему, потягивала сладкий нектар.

Девушка поделилась кадром в "сториз", заодно рассказав удивительную историю, произошедшую с ней на отдыхе. Оказалось, она спасла варана - ящерицу, способную достигать 2 метра в длину.

"Мы его отбили от собак, потому что собаки начали его разрывать, нам стало его жалко, и мы его веничком-веничком аккуратненько ... он конечно брыкался, но мы увели его в соседний переулок. Собаки остались недовольны", - поделилась сестра Жанны.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».