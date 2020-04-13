32-летняя украинская певица Настя Каменских потрясла откровенным образом - на радость фанатам

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала полностью раздетой с одними только подушками (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Настя решила последовать "карантинной моде" и поучаствовать в флешмобе, когда звезды (и не только) танцуют в оригинальных "нарядах". Правда, нарядом данное одеяние трудно назвать - специфическое платье состоит из подушек (или подушки), перепоясанных на талии. Недавно в таком же виде в сети засветилась другая знаменитость Оля Полякова.

Так, Каменских прикрылась подушками и "пристегнула" их черным поясом. Красотка изобразила на лице удивление, будто бы смущена, что ее снимают. Звезда поиграла на камеру, повиляв бедрами под зажигательную музыку, а также активно жестикулируя руками.

"Готова на свидание с моей кроватью 😄", - подписала кадры Каменских.

За пару часов пост артистки собрал более 600 000 "лайков". Поклонники щедро наградили певицу комплиментами:

"👍цвет сегодняшнего дня «белый»🔥🔥"

"Настюш че задом не поворачиваешься?😁"

"Вот что значит любимая и счастливая 😊"

"Когда Настя в трендах...😅"

"Шикарный прикид для карантина"

"Даже подушки выглядят идеально 😍"

Ранее мы сообщали, Каменских решила поделиться с фанатами своими секретами, как быть счастливой.

"Один из способов наполнения энергией - это цветовые практики: когда каждый цвет отвечает за формирование отдельной истории внутри нас и определенного настроения. И каждый из них наполняет нас особенной энергией", - сообщила певица в Инстаграм.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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