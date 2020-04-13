32-летняя украинская певица Настя Каменских потрясла откровенным образом - на радость фанатам
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала полностью раздетой с одними только подушками (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Настя решила последовать "карантинной моде" и поучаствовать в флешмобе, когда звезды (и не только) танцуют в оригинальных "нарядах". Правда, нарядом данное одеяние трудно назвать - специфическое платье состоит из подушек (или подушки), перепоясанных на талии. Недавно в таком же виде в сети засветилась другая знаменитость Оля Полякова.
Так, Каменских прикрылась подушками и "пристегнула" их черным поясом. Красотка изобразила на лице удивление, будто бы смущена, что ее снимают. Звезда поиграла на камеру, повиляв бедрами под зажигательную музыку, а также активно жестикулируя руками.
"Готова на свидание с моей кроватью 😄", - подписала кадры Каменских.
"Яд ляжет над городами и селами": синоптики срочно обратились к украинцам, жертв будет тысячи
Отмена карантина, в МОЗ наконец-то назвали дату: когда украинцы выйдут на работу
Полякова посветила огромным декольте перед Кошевым из "Квартал 95": "Аж лысина вспотела"
Срочное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."
За пару часов пост артистки собрал более 600 000 "лайков". Поклонники щедро наградили певицу комплиментами:
"👍цвет сегодняшнего дня «белый»🔥🔥"
"Настюш че задом не поворачиваешься?😁"
"Вот что значит любимая и счастливая 😊"
"Когда Настя в трендах...😅"
"Шикарный прикид для карантина"
"Даже подушки выглядят идеально 😍"
Ранее мы сообщали, Каменских решила поделиться с фанатами своими секретами, как быть счастливой.
"Один из способов наполнения энергией - это цветовые практики: когда каждый цвет отвечает за формирование отдельной истории внутри нас и определенного настроения. И каждый из них наполняет нас особенной энергией", - сообщила певица в Инстаграм.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа