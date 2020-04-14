14 апреля Кристине Асмус исполняется 32 года. Несмотря на столь юный по меркам звезд возраст актриса успела засветиться в десятках скандалов

Последний год для семьи Кристины Асмус был весьма трудным – выход скандального фильма, травля в сетях, предательство подруги, слухи о разводе с мужем. Актриса буквально была на грани нервного срыва, о чем честно признавалась в интервью журналистам. В честь дня рождения российские СМИ решили припомнить актрисе самые громкие скандалы с ее участием.

Стать самой обсуждаемой актрисой РФ Асмус помогла эротическая сцена в фильме «Текст». Как призналась актриса, теперь от предложений съемок нет отбоя. При этом Асмус продолжает страдать от травли в сети. Так, после выхода свежего интервью хейтеры поставили ей диагноз «невротички» и посоветовали лечиться. Одно время ей даже угрожали расправой, что не могло не отразиться на психологическом состоянии актрисы.

«Хватит с меня таких эпизодов», - со слезами на глазах призналась она на одном из шоу.

Несколько раз за последний год Асмус и Харламова «разводили», ведь актриса появлялась на публике без обручального кольца. Да и отдыхала отдельно от Харламова. Сама Асмус заявила, что кольца они с мужем не носят, а на самолетах Гарик не летает.

Еще один скандал разгорелся после заявлений Кристины о том, что она морит себя голодом, чтобы быть худой. Она призналась, что ради фигуры готова голодать неделями.

«Люблю и принимаю я себя только очень худой. Поэтому изнуряю себя адскими голодными диетами», - призналась артистка.

Накануне Нового года Кристина призналась, что потеряла за год трех людей, в том числе близкую подругу, которая впоследствии очень подвела ее. Кроме этого Кристина призналась, что у нее плохие отношения с родителями. Звезда не выдержала и рассказала, что отношения с родителями - это ее самая главная боль. Подробно свое детство она не описывала, но отметила, что «лишний раз ее по голове не гладили».

Напомним, что мокрая Кристина Асмус распахнула рубашку и поразила прелестями: «О да».

Как сообщала Politeka, бессовестная Асмус променяла Харламова на других и ошарашила признанием: «Запомню надолго».

Также Politeka писала, что раскрыты неожиданные подробности беременности скандальной Кристины Асмус:, «ей мало...».