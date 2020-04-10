Відома російська актриса Христина Асмус показала нове фото в Instagram

На фото Крістіна позувала в лосинах і піджаку, а образ доповнила помаранчевим топом і кросівками. Волосся і Асмус були зібрані у хвіст. На першому фото її зняли в бігу, а на другому вона вже підняла ногу вище, щоб зав'язати шнурки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Про насущне!!!!

Я розумію, що також як і прямі ефіри, всіх задовбали вже онлайн-курси з саморозвитку, моральні марафони і тренування в мережі, АЛЕ!! У мене просто крутєйша молодша сестра Катерина - майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики", - написала Крістіна.

"Христина далеко не тікай", "Ну куди ж ти", "Молодець сестричка, слухай, ви молодці обидві", "Каріна неймовірна розумниця. Якби не травми", "Кріс, Краса!!!Дуже подобаєшся.

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"Розкажіть мені про прямі ефіри. Ви їх дивитеся? І в кого? Чесно, я раніше дивилася, а зараз їх таааааак багато, що краще я ще одні чіпси відкрию і обкладинку книги прочитаю. Мене ось зараз постійно запитують, коли я вийду в прямий ефір?",

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