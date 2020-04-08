Російська актриса Христина Асмус блиснула ідеальним тілом у пікантній фотосесії, зробленій у ванній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Розкажіть мені про прямі ефіри 📱Ви їх дивитеся? І в кого? Чесно, я раніше дивилася, а зараз їх таааааак багато, що краще я ще одні чіпси відкрию і обкладинку книги прочитаю 📖😂 Мене ось зараз постійно запитують, коли я вийду в прямий ефір? 👀 Розумію, що активність в мережі зараз бэшеная (читати з кавказьким акцентом)), але у мене відчуття, що нескінченні ефіри вже всіх задовбали 🤦🏼‍♀️ Або надихнутися колегами, взяти себе в руки, піти-таки помити голову і вийти з вами на зв'язок?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Асмус позує сидячи у ванній в мокрому боді, демонструючи ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Корисніше буде голову помити», «Про так! Справжня краса», «Насолоджуйтесь відпочинком», «Уххх, Кріс!!! Яке фото!!! Дуже круто!! Приголомшлива!!!», - пишуть вони.

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Артистка зізналася, що у неї виникло безліч проблем, які вона не знає як вирішити. Тому Асмус почала благати про допомогу, попросивши ради у своїх передплатників.

«Терміново потрібні поради! Як перестати жерти?! Як змусити себе робити щось корисне?! Як лягати спати раніше 5 ранку?! Як навчитися робити манікюр в домашніх умовах?!! І як не пропустити свій др?!», - зазначила актриса, супроводжуючи це фотографією, на якій вона лежить на дивані, закривши обличчя руками.

Нагадаємо, що у Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Так в ж**у всіх!».

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