Російська актриса Крістіна Асмус відзначила 11 квітня 32-річчя: ясновидиця зробила прогноз для зірки на майбутній рік

Так, за словами таролога і ясновидиці Галини Янко, рік для Асмус видасться багатим на події, при чому не тільки радісні, пишуть "Дні.ру".

"Актриса отримає нові ролі в фільмах, пропозиції по роботі на театральних підмостках. У неї грандіозні плани і, незважаючи на те, що вона повністю занурена в сім'ю, їй хочеться зростання та руху вперед. Та вона вже успішна жінка, але цього їй мало" , - повідомила ворожка.

Янко передрекла Асмус народження ще однієї дитини. Зазначимо, у Крістіни та її чоловіка, коміка Гаріка Харламова, вже є шестирічна донька Анастасія.

"Їх союз по-справжньому міцний і на все життя. А сварки і недомовки є у всіх. У цій парі будуть два кризових періоди, коли вони будуть практично на межі, але завдяки тому, що в їхньому житті є любов, вони зійдуться знову. За долю карти показують народження ще однієї дитини. І попереду я бачу їх вінчання", – передбачила ворожка.

З приводу кризових моментів, Янко розповіла про те, що до кінця року Харламов засвітитися у великому скандалі. Його уваги буде наполегливо домагатися одна з прихильниць, яка врешті-решт виблагає одну зустріч, кадри якої з'являться в ЗМІ. Ясновидиця додала, що скандал буде довго обговорюватися, але Крістіна і Гарік все ж встоять.

"Нічого страшного не станеться, але парі доведеться якось цю справу пережити. Сама по собі зустріч носитиме лише дружній характер, але журналісти роздують з неї грандіозний скандал. Все вщухне, коли пара оголосить про купівлю якоїсь нерухомості разом", – розповіла таролог.

Раніше ми повідомляли, Асмус приголомшила фото в Instagram, на якому постала в яскравому образі. Актриса залізла у ванну в чорному купальнику і білій сорочці, закинувши голову назад і зігнувшися в томної позі. Мокра Крістіна нікого не залишила байдужим.

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