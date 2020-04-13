Головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників яскравим образом з концерту

Архівне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео Еріка одягнена в дуже відверту сукню з голою спиною і глибоким розрізом аж до середини стегна. Дівчина, по всій видимості, знаходиться за лаштунками концерту. Зірка влаштувала шикарне дефіле, показавши свої принади з усіх боків. Герцег не соромилася виляти стегнами і спокусливо дивитися в кадр. Меладзе точно не встояв би перед таким відео.

«За лаштунками теж завжди чудова атмосфера. Сумую за концертами, дуже чекаю зустрічі з вами! Обіймаю вас», - написала артистка.

Менш ніж за годину відео з зіркою подивилися майже 30 тисяч разів. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Теж дуже сумую», «Красива. Сонце наше», «Найкраща! Еріка приклад фігури для багатьох!!

Шикарна», «Зняв би це плаття з тебе уфффф ніжно роздягнув би і на базар забрав продавати», «Немає слів», «Як можна бути такою шикарно офигенною», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Еріку Герцег досить часто порівнюють з екс-солісткою ВІА Гри Вірою Брежнєвою. Їй навіть приписували роман із продюсером гурту Костянтином Меладзе. Правда, сама артистка заявляла, що ніяких романтичних відносин між ними бути не може.

Нагадаємо, що Еріка Герцег обтягла всі свої принади тонкою тканиною: "Позаздрить і Брежнєва".

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