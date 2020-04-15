После запуска «Женского квартала» в команде студии «Квартал 95» появилось много красивых женщин, которые быстро стали звездами Инстаграма

Рoliteka.net вспомнила самых ярких участниц нового шоу, которое возглавила звезда «Квартала» Елена Кравец. Отметим, что 43-летняя актриса собрала вокруг себя молодых и талантливых девушек, которых очень быстро сделала популярными звездами. Каждая из красоток - мечта любого парня.

Горячая блондинка Лера Товстолес играет в миниатюрах «Квартала» любовниц и жен. Даже ее Инстаграм-страница названа очень эпатажно – Лера – жена миллионера. Девушка имеет очень стройную фигуру и подает большие надежды как актриса.

Ирина Сопонару уже успела запомниться украинцам по участию в юмористических шоу. Сейчас она вместо Кравец ведет смешные новости на «1+1». Яркая блондинка часто делится откровенными фото.

Вокалистка Марта Адамчук очень скромная девушка, но даже она иногда радует поклонников горячими фото. Девушка пробует себя в роли актрисы, но основная ее роль – это участница вокального квартета, который исполняет все песни в шоу.

Самая экзотическая участница «Женского квартала» Элина Мбани тоже поет в шоу. Она как и большинство ее коллег обладает стройной фигурой.

Спортсменка Екатерина Никитина часто радует поклонников яркими необычными фото, демонстрируя свою растяжку и прекрасную физическую форму.

Напомним, что страстная блондинка из "Квартал 95" пошалила в ванной: "Что за разврат".

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