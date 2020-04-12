Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала теплий сімейний знімок

Як повідомляє Politeka.net, акторка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук вміє схвилювати і захопити численних шанувальників своїми гарячими образами, які вона показує не тільки на сцені, але і в повсякденному образі.

Цього разу, колишня учасниця проектів "Голос країни" і "Танці з зірками", а нині актриса "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук опублікувала фото, яке розчулила багатьох шанувальників актриси. Дівчина показала численній публіці свого улюбленого батька, на якого дівчина неймовірно схожа.

"У татуся сьогодні день народження. Це він привчив мене до того, що чоловік повинен досконало створювати сюрпризи. Від нього у мене мускулиста верхня частина тіла (тому що нижня явно мамусина☺️). Він передав мені смаглявість і я тепер можу зійти за італійку, туркеню, єврейку, іспанку і навіть молдаванку, залишаючись при цьому справжньою Буковинкою", - написала артистка в підписі до фото.

Варто відзначити, що батько Марти на фото виглядає дуже щасливим, він посміхається і впевнено позує на камеру. Поруч з ним стоїть і зірка "Кварталу", яка дуже схожа на свого батька.

Передплатники зазначили в коментарях, що переконалися в безсумнівну подібність Адамчук з батьком, про що вони відразу ж повідомили своєму кумиру. Крім того, вони приєдналися до привітань, побажавши чоловікові всього самого найкращого.

"Дуже сильно схожі! Многая і благая літа батькові", "Міцного здоров'я Вашому батьку,спасибі за неймовірно талановиту,вродливу і мудру донечку", "Який гарний татусю!Здоров'я і щастя йому!❤️🥂".

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