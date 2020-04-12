Зірка "Квартал 95", модель і гумористка Лера Товстолес відзначила 11 квітня 25-річчя, вирішивши увічнити подію відвертою фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в звабливому вигляді.

Лера одягла білий топ і чорні штани, у яких забралася в порожню ванну. Модель блиснула гарним животиком та шикарною зоною декольте.

Родзинкою кадрів став вираз обличчя Лери. Дівчина зобразила справжню звірячу пристрасть, доторкаючись пальцями губ і, часом, лякаючи оскалом - "що за розпуста".

"Коротше мені 25 ) скоро буде 26 потім 36 ...... о господиии) Ладно я не панікую, шалено вдячна вашим привітанням! День народження весь був у несподіванках, квіти, подарунки, мені написали пісню! Я обов'язково її вам поставлю ! Подарували Гроші на подарунки ) і вітали найприємнішими словами 💔💔💔 Спасибі . Я вчора була принцесою 🤦🏻‍♀️😄🥰 мій друг улюблений, зробив це фото 🔥", - поділилася Товстолес в соцмережі.

Шанувальники втішили зірку: "36 теж норм ☺️😉 з днем народження ,маленька♥️".

За годину пост зібрав понад 700 лайків.

Раніше ми повідомляли, гаряча блондинка потішила публіку ефектним образом. На одному з опублікованих в Instagram фото Лера постала в штанях з прозорої тканини, прикрашених вишивкою, а також чорному піджаку і босоніжках на високих підборах.

Красуня позувала, повернувшись до камери спиною, задерши ногу, зігнувши її в коліні, а також кинувши зухвалий погляд через плече. При цьому Лера "смачно" підморгнула, відкривши рот у широкій посмішці.

Модель повідомила, що зібралася на вечірку на честь свого дня народження - звичайно ж, після закінчення карантину.

Нагадаємо, зірка Квартал 95 приголомшила розпусну витівкою перед старим, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" забула про спідню білизну і посвітила своїми персиками.