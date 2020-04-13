Зірка "Квартал 95", модель і артистка Лера Товстолес похвалилася красивим тілом

Зірка опублікувала чорно-білий знімок в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня позувала у світлому топі і темних брюках-кльош.

Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності.

Крім того, не можна не звернути уваги на рельєфи артистки - її тонку талію і пружний живіт.

Лера посміхнулася, закинувши ногу на стілець, тим самим розставивши ноги.

В пості зірка зізналася, що з настанням весни її балкон перетворюється на кухню, де вона снідає. Також красуня розповіла, що цей знімок був зроблений в рамках фотосесії і вирішила разом з фотографом запустити моду #моякухня_fatforest.

"Підсіла на аудіокниги, засинаю під них відмінно 😄 Місяць на карантині пройшов) нічого не встигла, все пронила. Артисти звичайно завжди повинні підтримувати суспільство і розважати людей, дарувати їм щастя. Але насправді вони дуже залежні від контакту з людьми. Я дуже скучила за публікою. Люблю я пожартувати, потриндіти, ті хто мене знає, підтвердять) Так що давайте балакати) А ЩО ЛЮБИТЕ ВИ РОБИТИ ВРАНЦІ ?)", - додала Товстолес.

За шість годин пост зібрав майже 1000 лайків і трохи коментарів:

"Урок української - бомба🔥😅", "я банальний в цьому плані. вранці новини, сніданок і що-небудь подивитися, поки їм", "Краса ранок крута 🔥", "Фотосесія крута ! 👍А для мене головне вранці прийняти душ , зробити повноцінний догляд за обличчям і тілом , в тиші випити склянку води, налаштувавшись на майбутній день, а потім вмикати запальну музику і потанцювати , заряд гарного настрою забезпечений ! 💖".

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