Звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова трогательно поздравила режиссера, с которым ей приписывали роман
Совместное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Ходченкова в откровенном платье с глубоким декольте стоит рядом с режиссером Александром Молочниковым. Похоже, что снимок был сделан во время какого-то мероприятия, так как Ходченкова выглядит, как голливудская звезда.
«С Днем рождения», - написала звезда под постом.
Как известно, прошлым летом Ходченкова ездила с Молочниковым в США, где они путешествовали автостопом. Актриса рассказывала, что ее жизнь разделилась на «до» и «после». Кстати, во время путешествия они сняли фильм «Сбежавшие в Аризону». Для многих поклонников пары так и осталось загадкой, было ли между ними что-то кроме дружеских отношений.
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За два часа пост звезды собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях обсуждают идеальную внешность актрисы.
«Мужик, отойди от неё, она Богиня!», «Светлана! Нереальная красотка, уже все фильмы с вашим участием пересмотрела, восхищаюсь талантом и женственностью», «Истинная леди», «Восхитительная», «Мне кажется он тебя любит», «Повезло мужику, с такой девушкой сфотографироваться!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Светлана Ходченкова без штанов показала свое женское очарование: «Ох и хороша».
Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова сразила наповал новым шикарным образом: "Просто вау!".
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