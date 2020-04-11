Навіть сидячи в чотирьох стінах через карантин, зезды шоу-бізнесу намагаються не втрачати форму і періодично модно одягаються на камеру

Не залишилася в сторонни й російська актриса Світлана Ходченкова, яка неодноразово знімалася у фільмах виробництва студії «Квартал 95», передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нове фото, на якому постала в дуже стильному образі. На ній подовжена зелена сорочка і такого ж кольору вузькі штани, а на ногах – бежеві босоніжки на високому каблуці.

У підписі до світлини вона опублікувала теги #stayhome і #ЦарівнаВСамоізоляції.

Всього за три години після публікації знімок зібрав понад 30 тисяч лайків і масу коментарів, в яких шанувальники не шкодували теплих слів на адресу актриси.

Раніше ми писали про те, що актриса, яка підкорила навіть Голлівуд, опублікувала дуже сміливе фото. На ньому вона постала в спокусливому вигляді: з одягу на Світлані тільки червоний в'язаний боді і білі кеди.

Красуня позує в кріслі, при цьому розставила ноги настільки широко, що можна в будь-яку секунду перетнути межу пристойності. Худі коліна зірки відразу ж впадають в очі – шанувальники переживають, що вона сильно змінилася на карантині.

Актриса зібрала волосся у високий хвіст і використала мінімум косметики. Ходченкова підперла обличчя рукою й стомлено дивився в камеру.

«Моя улюблена Світла Ходченкова ❤️ @svetlana_khodchenkova для квітневого номера @cosmopolitan_russia Картинки не увійшли до cover story, але дуже мною улюблені», - йдеться в повідомленні.

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