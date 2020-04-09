37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знялася в декількох фільмах "Квартал 95", потрясла відвертим вбранням і непристойною позою

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вигляді. З одягу на Світлані тільки червоний в'язаний боді й білі кеди.

Красуня позує в кріслі, при цьому розставила ноги настільки широко, що можна в будь-яку секунду перетнути межу пристойності. Худі коліна зірки відразу ж впадають в очі - шанувальники переживають, що вона сильно змінилася на карантині.

Актриса зібрала волосся у високий хвіст та нанесла мінімум косметики. Ходченкова поклала голову на руку й стомлено дивилася в камеру.

"Моя улюблена Світла Ходченкова ❤️ @svetlana_khodchenkova для квітневого номера @cosmopolitan_russia Картинки не увійшли до cover story, але мої улюблені", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники за лічені хвилини встигли поставити більше 5 000 "лайків", засипавши зірку компліментами.

"Треба ж яка проста і хороша фотографія) ❤️"

"Світлана, ви чудо!"

"Так зовсім можна схуднути 😃"

"Не типове фото для тебе )"

"Світлана Ви талановита і багатогранна красуня... 💐"

"Яка розкутість"

Раніше ми повідомляли, Світлана потрясла незвичайним фото, вірніше незвичайним ракурсом. Дівчина ніби дивиться в об'єктив через лампу. При цьому сидить, зігнувши і притиснувши до грудей ноги. Ходченкова спустила сорочку на плечі й кинула зухвалий погляд.

«Коли на 10й день карантину починаєш обійматися з колінами», «Світлана ну не можна бути на світі красивою такою», «Коліна можна чіпати. Як там лікарі кажуть. Головне не чіпати обличчя. Хоча не уточнили чиє», - пишуть в коментарях.

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