14 квітня Христині Асмус виповнюється 32 роки. Незважаючи на такий юний за мірками зірок вік актриса встигла засвітитися в десятках скандалів

Останній рік для родини Христини Асмус був дуже важким – вихід скандального фільму, цькування в мережі, зрада подруги, чутки про розлучення з чоловіком. Актриса буквально була на межі нервового зриву, про що чесно зізнавалася в інтерв'ю журналістам. В честь дня народження російські ЗМІ вирішили пригадати актрисі найгучніші скандали з її участю.

Христина Асмус

Стати найбільш обговорюваною актрисою РФ Асмус допомогла еротична сцена у фільмі «Текст». Як зізналася актриса, тепер від пропозицій зйомок немає відбою. При цьому Асмус продовжує страждати від цькування в мережі. Так, після виходу свіжого інтерв'ю хейтери поставили їй діагноз «невротичка» і порадили лікуватися. Один час їй навіть погрожували розправою, що не могло не позначитися на психологічному стані актриси.

«Вистачить з мене таких епізодів», - зі сльозами на очах зізналася вона на одному з шоу.

Популярні новини зараз

Дно курсу валют, зменшення субсидій і новий бюджет для пенсіонерів – головне за ніч

Пікантне відео Наташі Корольової з екс-коханцем Собчак ошелешило мережу: «Просунь мені туди»

Дочка Кравець з "Кварталу 95" позбулася матері, відверте зізнання: "Це я її..."

Термінове звернення Зеленського, нові зарплати і обвал долара — головне за ніч
Показати ще

Кілька разів за останній рік Асмус і Харламова «розлучали», адже актриса з'являлася на публіці без обручки. Та й відпочивала окремо від Харламова. Сама Асмус заявила, що кільця вони з чоловіком не носять, а на літаках Гарік не літає.

Христина Асмус, Гарік Харламов

Ще один скандал розгорівся після заяв Христини про те, що вона морить себе голодом, щоб бути худою. Вона зізналася, що заради фігури готова голодувати тижнями.

«Люблю і приймаю я себе тільки дуже худою. Тому ізнуряю себе пекельними голодними дієтами», - зізналася артистка.

Напередодні Нового року Христина зізналася, що втратила за рік трьох людей, у тому числі близьку подругу, яка згодом дуже підвела її. Крім цього зірка зізналася, що у неї погані відносини з батьками. Зірка не витримала і розповіла, що стосунки з батьками - це її головний біль. Докладно своє дитинство вона не описувала, але зазначила, що «зайвий раз її по голові не гладили».

христина асмус

Нагадаємо, що мокра Христина Асмус розгорнула сорочку і вразила красою: «так».

Як повідомляла Politeka, безсовісна Асмус проміняла Харламова на інших і приголомшила визнанням: «Запам'ятаю надовго».

Також Politeka писала, що розкрито несподівані подробиці вагітності скандальної Христини Асмус:, «їй мало...».