14 квітня Христині Асмус виповнюється 32 роки. Незважаючи на такий юний за мірками зірок вік актриса встигла засвітитися в десятках скандалів

Останній рік для родини Христини Асмус був дуже важким – вихід скандального фільму, цькування в мережі, зрада подруги, чутки про розлучення з чоловіком. Актриса буквально була на межі нервового зриву, про що чесно зізнавалася в інтерв'ю журналістам. В честь дня народження російські ЗМІ вирішили пригадати актрисі найгучніші скандали з її участю.

Стати найбільш обговорюваною актрисою РФ Асмус допомогла еротична сцена у фільмі «Текст». Як зізналася актриса, тепер від пропозицій зйомок немає відбою. При цьому Асмус продовжує страждати від цькування в мережі. Так, після виходу свіжого інтерв'ю хейтери поставили їй діагноз «невротичка» і порадили лікуватися. Один час їй навіть погрожували розправою, що не могло не позначитися на психологічному стані актриси.

«Вистачить з мене таких епізодів», - зі сльозами на очах зізналася вона на одному з шоу.

Кілька разів за останній рік Асмус і Харламова «розлучали», адже актриса з'являлася на публіці без обручки. Та й відпочивала окремо від Харламова. Сама Асмус заявила, що кільця вони з чоловіком не носять, а на літаках Гарік не літає.

Ще один скандал розгорівся після заяв Христини про те, що вона морить себе голодом, щоб бути худою. Вона зізналася, що заради фігури готова голодувати тижнями.

«Люблю і приймаю я себе тільки дуже худою. Тому ізнуряю себе пекельними голодними дієтами», - зізналася артистка.

Напередодні Нового року Христина зізналася, що втратила за рік трьох людей, у тому числі близьку подругу, яка згодом дуже підвела її. Крім цього зірка зізналася, що у неї погані відносини з батьками. Зірка не витримала і розповіла, що стосунки з батьками - це її головний біль. Докладно своє дитинство вона не описувала, але зазначила, що «зайвий раз її по голові не гладили».

Нагадаємо, що мокра Христина Асмус розгорнула сорочку і вразила красою: «так».

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