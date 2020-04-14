Стало известно, что с ней сейчас

Появились подробности состояния российской певицы Татьяны Булановой, которую на днях срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Артистка прервала молчание и сама обратилась к поклонникам, передает КП.

Татьяна Буланова призналась, что до сих пор находится в клинике, и когда ее выпишут, пока не знает. Певица рассказала, что попала в больницу после планового прохождения МРТ, на котором обнаружили нечто... Однако, что именно так встревожило врачей, она не сообщила.

"А можно я не буду рассказывать о своих болячках? Мне не очень бы хотелось", – сказала артистка.

Татьяна Буланова сейчас настроена положительно.

"Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет… поводов для беспокойства нет", – заявила она, но диагноз все же не назвала.

На своей странице в Instagram Буланова показа фото из больницы. На снимке видно, что певицу накормили макаронами и котлетой, а в качестве десерта дали яблоко.

"А в турме щас ууужин! Макакроооны!" – подписала певица фото фразой из фильма "Джентльмены удачи".

"Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье!!!!!! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!!!" – поблагодарила Татьяна Буланова за поддержку.

Напомним, Разину сообщили о тайном ребенке Булановой от звезды Ласкового мая.

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