Украинский телеведущий Юрий Горбунов принял участие в съемках «Квартал 95»

Как передает Рoliteka.net, там он сыграл себя в одной из миниатюр юмористического шоу. По сюжету Горбунов пришел в прачечную, чтобы постирать костюм. Ему предложили услугу экспресс-стирки, в результате чего артист оказался на сцене совсем голым.

В паре с юмористом они обыгрывали разные житейские ситуации, а в конце миниатюры ему пришлось выйти из-за стеллажа со стиральными машинами, прикрывшись лишь табличкой с надписью «закрыто». Кстати, в миниатюре приняла участие также актриса Елена Кравец, которая тоже «подлила масла в огонь».

Отметим, что новая миниатюра вызвала бурную реакцию среди поклонников шоу и телеведущего.

«Ну приколисты! Во дают))))», «Круто», «А Осадчая это видела?)», - пишут пользователи сети.

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Ранее мы писали, что телеведущая Катя Осадчая с Юрием Горбуновым показали, чем занимаются на карантине. Супруги решили позаниматься йогой и разместили соответствующий кадр в Инстаграм. На фото Горбунов позирует в белой футболке и черных шортах, встав на розовый коврик. Известно, что звездная пара занимается спортом. Даже их маленький сын неоднократно присоединялся к ним во время занятий. Как видим, с молодой женой телеведущему приходится держать себя в форме.

Напомним, что Осадчая без косметики и Горбунов в шортах: звездное семейство поразило домашним фото.

Как сообщала Politeka, Осадчая в эффектной позе показала свое новое достижение: Горбунова не хватает.

Также Politeka писала, что игривый Горбунов взбудоражил видом перед Кравец: "Птичьи лапки и...".