Українська телеведуча, модель Катя Осадча порадувала шанувальників новим появою з чоловіком Юрієм Горбуновим

Чоловік моделі розмістив знімок з дружиною в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Телеведуча сиділа у білій футболці з написом, при цьому на ній не було ні граму макіяжу. На шиї красуні блищали золоті ланцюжки. Катя посміхалася і дивилася в камеру.

При цьому чоловік телеведучої знаходився позаду неї на щаблині, зірка тримав у руці телефон. Горбунов вдягнув синю футболку та чорні шорти.

"Сьогодні наш спільний прямий ефір о 22:00 тут в інст. Пишіть питання під постом і приєднуйтеся, проведемо сьогодні вечір біля каміна разом. #Язалишаюсьвдома девіз нашого життя зараз. Саме так ми можемо захистити не тільки себе, але й оточуючих. Будьте здорові і до зустрічі", - написав Горбунов.

За 2 години пост зібрав майже 12 тисяч лайків.

"Коли Катерина приїде на іспит до Єфросиніної?", "Ви чудова пара і дуже цікаво як ваші відносини перейшли в статус сім'я! Адже Юра був у шлюбі", "Юрій, у мене дурне запитання...вчора не змогла до кінця додивитися Інтуїцію і не знаю хто виграв...ви, чи Маша😀ось мучуся тепер...А взагалі, вашому спільному ефіру буду рада, та ще біля вашого каміна...чекаю вечора!", "Привіт! Чекаю ефір.є питаннячко 🙄 що написано на футболці у дружини 🙃 ???", "Хотіли б Ви з Юрієм ще одну дитину?)", "Як ви повідомили Юрі про свою вагітність?", "Ви неймовірна пара😍 Хто першим зробив крок у відносинах і як це сталося? "," Катерина Осадча за паспортом Катерина Горбунова? 😏 "," Катюша, а можна Вас попросити зберегти ефір, будь ласка! "," Ваша перша думка, коли ви побачили один одного ♥ ️ ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча наділа домашню піжаму в клітку, рукави якої прикрашені пір'ям.

На обличчі моделі немає ні граму косметики. Схоже, саме так вона ходить вдома перед чоловіком під час карантину.

Осадча зазначила, що їй багато не вистачало часу, але зате зараз вона планує заповнити ці прогалини за допомогою карантину.

Нагадаємо, що Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".

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