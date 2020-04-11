Українська теледіва Катя Осадча показала чим займається під час карантину

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча Катя Осадча на карантині стала більше спілкуватися з фоловерами у мережі. У мікроблозі вона розповідає про режим своєї сім'ї на самоізоляції, ділиться корисними порадами і зізнається, по чому сумує найбільше. На цей раз вона вирішила похвалитися своїми досягненнями.

На новому фото телеведуча в домашній обстановці всілася в позу для медитацій.

У цей момент на ній була чорна майка і лосини, а на обличчі була відсутня яка-небудь косметика.

«Повернулася до йоги) А ваші досягнення на карантині?, - поцікавилася вона в підписі до світлини.

«Ви така молодець, ведете здоровий спосіб життя💋❤️» «Молодець» «Розумник», - захоплюються в мережі.

До цього ми писали, як Осадча обзавелася власною короною.

Ведуча приміряла аксуссуар, позуючи сидячи на ліжку в білій футболці з принтом і кокетливо дивлячись в об'єктив.

Раніше Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Артистка з'явилася в білій футболці і чорно-білих штанях. Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад.

Вона посміхалася, і виглядала свіжо, незважаючи на те, що на ній практично не було макіяжу.

Нагадаємо, що Катя Осадча виставила в довгому розрізі свою гідність: "Краще не знайти".

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