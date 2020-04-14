Известная украинская модель Леонила Гузь, обладательница титула "Мисс Украина 2018", поделилась соблазнительным фото
Свежие снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Девушка устроила фотосессию на крыше. Видно, что она забралась на нежилой дом, где на крыше размещены старые ржавые конструкции.
Модель надела черное нижнее белье, а сверху набросила плащ. Так как плащ был распахнут, поклонники смогли рассмотреть аппетитные прелести звезды, ее идеальную фигуру и упругое тело.
Под постом модель попросила своих поклонников поделиться интересными фильмами. Всего за полчаса пост собрал более 1,1 лайков.
«Обожаю», «Прекрасная», «Опасная», - пишут поклонники, не забывая при этом делиться рекомендациями.
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Ранее мы писали, что Леонила Гузь поделилась фото с яркой фотосессии. 21-летняя модель надела боди телесного цвета, дополнив образ каблуками, а волосы оставила распущенными. По фото можно понять, что модель снималась на крыше многоэтажки в Киеве.
Отметим, что Гузь не сразу была признана «Мисс Украина». В 2018 году этот титул выиграла Вероника Дидусенко, но ее лишили награды, так как она скрыла, что была замужем и является молодой мамой. По правилам конкурса, девушки должны быть незамужними.
Напомним, что дерзкая Леонила Гузь засветила лишнее в полупрозрачном наряде: "На грани...".
Как сообщала Politeka, Леонила Гузь поразила видом без косметики: суровая реальность против Instagram.
Также Politeka писала, что Леонила Гузь в нескромном купальнике соблазнила изгибами: "Мурашки по коже".