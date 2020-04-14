Юмор артиста оценили далеко не все

Российский шоумен и артист Максим Галкин удивил поклонников неожиданной пародией на покойного сатирика Михаила Задорнова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Юмор на карантине. Продолжаю ностальгический сериал «Наша эстрада о карантине»! Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могли бы шутить о карантине. 3 серия - Если бы Михаил Задорнов вышел сейчас в прямой эфир Инстаграма», - говорится в сообщении.

Уточним, что далеко не все россияне позитивно оценили действия мужа Аллы Пугачевой.

«Максим, вы простите, но увы. Ну как не стыдно...», «Ну нет. Не айс», «Как жаль,что Задорнова не хватает нынче», «Очень вас уважаю, считаю талантливейшим человеком, но...в этом случае ничего общего с Задорновым и, даже, немного прошло...», «Михаил Николаевич был бы смешнее. Не в обиду Максим. Идея хорошая, классная. Но его юмор не переплюнуть. Эх...», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 43-летний российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, показал, как он с детьми проводит время на карантине.

Так, в этот раз юморист вышел с детьми на прогулку в сад у своего особняка в деревне Грязь в Московской области.

«Помощнички по хозяйству! Раздуватели листьев! Молодцы», – говорит Максим за кадром, снимая на видео в сториз своих детей.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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