Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала фанатов новым снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Время остановилось... теперь у людей есть время друг для друга», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке жена Реввы позирует, прикрывшись одеждой. Однако это не скрыло ее красоты, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «Как всегда шикарна и не отразима, глаз не оторвать», «Анжелика, вы космос!», «Да это не фотография, а настоящей портрет, умной, красивой, успешной и стильной леди», «Очень красиво», - пишут они.

Как сообщалось ранее, у 37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, сделала заявление по поводу коронавируса, который стремительно распространяется по миру.

Для привлечения внимания девушка опубликовала свежий снимок, на котором она одета в светлые джинсы по фигуре и модную кофту. Джинсы отлично подчеркивают стройность женщины. На фото Анжелика страстно смотрит в кадр. Сразу становится понятно, за что ее любит муж.

«Дорогие мои, самое время придумать новое приветствие!! Рукопожатие отменяется!!! Поцелуи при встрече отменяются! Так вы проявите любовь и заботу о близких и дорогих вам людях!!!», - заявила Ревва.

За полчаса пост Анжелики собрал более тысячи лайков. Оперный певец Юсиф Эйвазов пошутил, что можно вместо приветствия прыгать 2 минуты. Заодно и фитнес, отметил он. Жене Реввы шутка артиста понравилась. Она предложила прыгать на скакалке.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".