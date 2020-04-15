Советская и российская певица Алла Пугачева отмечает 15 апреля 71-летие

Как известно, Алла Борисовна на протяжении долгой карьеры неоднократно менялась, прибегая к помощи пластических хирургов. Примадонна не только подтягивала лицо, но и избавлялась от лишних килограммов, делая липосакцию.

Накануне своего дня рождения звезда решилась на очередное преображение - в погоне за красотой и молодостью. Так, певица засветилась с "новым" лицом на одном из мероприятий, что сразу же заметили папарацци. Как писали российские СМИ, Примадонна сделала пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

Алла Борисовна прокомментировала преображение, подтвердив, что действительно обратилась к "звездному" хирургу, но отметив, что никаких серьезных операций не было.

"Поскольку мне нельзя общий наркоз ... я делала маленькие подтяжки ... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", - поделилась Алла Борисовна.

Напомним, однажды неудачная пластическая операция едва не стоила жизни Пугачевой. Так, в 90-х годах она решила продлить себе молодость с помощью пластики груди, лица, а также удалить более 10 кг подкожного жира. Операцию делали в Швейцарии. И если изначально довольная новой внешностью артистка чувствовала себя прекрасно, то по возвращению в Мосву ее состояние ухудшилось.

Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов и впоследствии интоксикация всего организма.

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