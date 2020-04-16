Известный российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал карантинное видео в Инстаграм

На кадрах Сергей Глушко, такое настоящее имя танцора, сидел выглядывая из окна и смотрел вверх. Видно было только голову бодибилдера, а также тюль и комнатный цветок. Муж Королевой пропел песенку о вирусе, а в конце видео достал импровизированный автомат, из которого стрелял по новой заразе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Только правильные вибрации помогут нам справиться с этой напастью! Позитив - это универсальное средство от всех болезней, и оно ВСЕГДА С НАМИ!!!", - написал Тарзан под фото.

Фанаты удивились, когда услышали голос Сергея, и написали множество комментариев под видео:

"И Тарзан устал дома сидеть", "Хотел бы в армию вернутся?", "Вы сделали этот день!", "Голос классный", "Баритон у Серого что надо", "Ахахах, всё правильно, только позитив!".

Ранее мы сообщали, что российский бодибилдер и танцор Тарзан обескуражил новой выходкой.

Ради забавы Сергей Глушко залез под куст, вырезанный в форме слона, причем выглядывал из его "задней части" между толстых лап. Судя по довольному выражению лица, Тарзану вполне понравилась эта затея.

Многие предположили, что артист тронулся умом, сидя на карантине, раз вытворяет такое.

Напомним, Тарзан впервые показал своего старшего брата, как он выглядит

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