Советская и российская певица Алла Пугачева получила необычное поздравление от своего молодого мужа Максима Галкина

Как известно, Алла Борисовна сегодня, 15-го апреля, отмечает 71-летие. Эпатажная артистка не только удивила сеть очередным преображением, появившись на семейным видео, отснятым ее мужем в честь праздника, но еще и умилила общением с детьми, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Галкин решил заснять на видео, как он готовился вместе с детками к празднику своей супруги - дети постарались нарисовать целый плакат с милыми сердечками, собственноручно украсили дом, а сын Аллы Борисовны даже решил сам надуть шарики.

В ролике видно, как супруг Пугачовой руководит процессом со стороны, а уже после снимает поздравление детей на камеру, также показывая изменившуюся после пластики звезду:

«С днём рождения, любимая!», - коротко написал Галкин под новым роликом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Божечки как милоооооо 😻», «С днём рождения, очень красивая семья🥀», «Настоящего счастья дождалась просто женщина», «🙏милые,такие милые,С Днём Рождения!!!Нашу дорогую Аллу Борисовну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «Самая красивая именинница!😍 С праздником вас!», «Какие вы классные , Алла шикарная 😍», «С днём рождения!!! Крепкого вам всем здоровья!!!🎂💐».

Накануне своего дня рождения звезда решилась на очередное преображение - в погоне за красотой и молодостью. Так, певица засветилась с "новым" лицом на одном из мероприятий, что сразу же заметили папарацци. Как писали российские СМИ, Примадонна сделала пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

Алла Борисовна прокомментировала преображение, подтвердив, что действительно обратилась к "звездному" хирургу, но отметив, что никаких серьезных операций не было.

"Поскольку мне нельзя общий наркоз ... я делала маленькие подтяжки ... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", - поделилась Алла Борисовна.

Напомним, однажды неудачная пластическая операция едва не стоила жизни Пугачевой. Так, в 90-х годах она решила продлить себе молодость с помощью пластики груди, лица, а также удалить более 10 кг подкожного жира. Операцию делали в Швейцарии. И если изначально довольная новой внешностью артистка чувствовала себя прекрасно, то по возвращению в Мосву ее состояние ухудшилось.

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