Модель из Беларуси Лена Галицкая исчезла сразу после того, как в СМИ написали об ее романе с Максимом Галкиным, мужем легендарной певицы Аллы Пугачевой
Галкину за все время, пока он живет с Пугачевой, приписывали мнможество романов. Его предполагаемыми любовницами были Анастасия Чернобровина, Полина Гагарина и Юлия Барановская. Но ни один из слухов не оказался правдой и Максим продолжает жить с Аллой, пишет Replyua.
Не так давно была информация о том, что Галкин завел отношения с Леной Галицкой из Беларуси. Но как только она появилась в СМИ, сразу же исчезла и никто ничего не слышал больше о ней.
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В результате этого в сети появились слухи о том, что именно Пугачева сделала так, чтобы Галицкая лишилась публичности. Никаких официальных или иных подтверждений этой информации нет. Но результат на лицо, девушка больше не плодит слухи о романе.
Ранее мы сообщали, что советская и российская певица Алла Пугачева получила необычное поздравление от своего молодого мужа Максима Галкина.
Как известно, Алла Борисовна вчера, 15-го апреля, отмечает 71-летие. Эпатажная артистка не только удивила сеть очередным преображением, появившись на семейным видео, отснятым ее мужем в честь праздника, но еще и умилила общением с детьми.
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А еще Politeka писала, что Галкин ошарашил новым видео с 6-летним сыном Пугачевой
Также Politeka сообщала, что дочь Пугачевой и Галкина козырнула талантом, гордый отец не удержался