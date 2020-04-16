Модель из Беларуси Лена Галицкая исчезла сразу после того, как в СМИ написали об ее романе с Максимом Галкиным, мужем легендарной певицы Аллы Пугачевой

Галкину за все время, пока он живет с Пугачевой, приписывали мнможество романов. Его предполагаемыми любовницами были Анастасия Чернобровина, Полина Гагарина и Юлия Барановская. Но ни один из слухов не оказался правдой и Максим продолжает жить с Аллой, пишет Replyua.

Не так давно была информация о том, что Галкин завел отношения с Леной Галицкой из Беларуси. Но как только она появилась в СМИ, сразу же исчезла и никто ничего не слышал больше о ней.

В результате этого в сети появились слухи о том, что именно Пугачева сделала так, чтобы Галицкая лишилась публичности. Никаких официальных или иных подтверждений этой информации нет. Но результат на лицо, девушка больше не плодит слухи о романе.

Ранее мы сообщали, что советская и российская певица Алла Пугачева получила необычное поздравление от своего молодого мужа Максима Галкина.

Как известно, Алла Борисовна вчера, 15-го апреля, отмечает 71-летие. Эпатажная артистка не только удивила сеть очередным преображением, появившись на семейным видео, отснятым ее мужем в честь праздника, но еще и умилила общением с детьми.

Напомним, неугомонная Алла Пугачева перекроила лицо ко дню рождения

А еще Politeka писала, что Галкин ошарашил новым видео с 6-летним сыном Пугачевой

Также Politeka сообщала, что дочь Пугачевой и Галкина козырнула талантом, гордый отец не удержался



