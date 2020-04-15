Молодая украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" удивила домашним роликом на последнем месяце беременности

Как известно, артистка вместе со своим супругом Романом ожидает первенца. Несмотря на насыщенные будни, звезда успевает заняться творчеством и порадовать поклонников семейными роликами. В этот раз артистка представила милый клип, передает Politeka.net.

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм она представила небольшой ролик на песню «Отдушина», который был полностью отснят в домашней обстановке. Стоит также отметить, что сама Вера уже не раз комментировала, как проходит ее беременность. Сейчас звезда на последнем месяце и чувствует себя очень хорошо.

Поскольку последний месяц у нее проходит дома из-за карантина, будни Веры стали более спокойными и размеренными, хотя до этого Вера планировала принимать участие в концертах и даже сниматься в клипе! Однако, поскольку режим карантина еще не отменен, Кекелия решила снять «Отдушину» полностью дома и без каких-либо лишних деталей.

«Красотка бомбезний голос💣», «Очень красиво!!!❤️ И вы красавица!», «Вера, как же прекрасно ❤️», «🔥🔥Великолепная!!!🔥🔥», «Круто! Песня в сердце!», «Очень тепло 🤍», «Дивовижний голос 🙌🏼💫😍🌸 Пісня супер!», «Талант🔥», «Как красиво !Шикарный голос 💟», - ответили в свою очередь поклонники.

Ранее мы сообщали, Вера замужем за 27-летним певцом Романом Дудой. Для них обоих будущий малыш - первенец. Девушка рассказала, как проходили первые месяцы беременности, пока она не афишировала важную новость. Как выяснилось, артистка не говорила даже коллегам «Квартала» – девушки сами догадались, заметив ее увеличившийся бюст.

«Девчонки заметили, что у меня увеличилась грудь, и подумали, что я накачала ее силиконом. Я им говорю: "Да вы что! Как вы могли такое подумать?" И тут все стало ясно. Пришлось признаться», – рассказала Вера.

Также мы рассказывали, Кекелия умилила фанатов уютными фото с мужем. Вера предстала в полупрозрачном черном наряде, а ее супруг в коричневом гольфе и черных штанах. Они нежно касаются друг друга губами и обнимаются. Видно, что кадры сделаны в студии.

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