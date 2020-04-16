Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала новые фото в Инстаграм

На первом фото Лера позирует в ванной комнате, стоя возле зеркала. Она приспустила одну бретельку своего белого топа, для более пикантного кадра. На втором снимке Товстолес уже сидит на стуле и раздвинула ноги, а в руках держит своего кота. Она была в белом топе и черных штанах. На фоне можно увидеть журнальный столик, где лежала книга, и большое просторное окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под одним фото Лера написала, что поссорилась сама с собой, а под вторым - что кошечки сидят дома.

Фанаты успели поставить несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Вай,какая красотка у меня в ленте", "Лохматая", "Какие кошечки", "Я своей смешной рожей сам себя и веселю?)".

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартал 95", модель и артистка Лера Товстолес похвасталась красивым телом.

Одна из бретелек топа, соскользнула с плеча, что придало образу некой пикантности.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на рельефы артистки - ее тонкую талию и упругий живот.

Лера улыбнулась, закинув ногу на стул, тем самым расставив ноги.

В посте звезда призналась, что с наступлением весны ее балкон превращается в кухню, где она она завтракает.

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