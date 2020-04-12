Звезда «Женского квартала», 24-летняя украинская модель и юмористка Лера Товстолес, приняла участие в съемках украинской школы онлайн

Об этом она рассказала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Она опубликовала образ, который подобрала специально для участия в проекте – легкий и молодежный. На фото Лера стоит в велюровой куртке и панаме, ее волосы накручены, она с улыбкой смотрит в кадр. Лера получилась такой красивой, что хоть сейчас можно снимать ее для обложки глянцевого журнала.

«Публичные личности были на уроках лучших учителей и сейчас этих учителей разрывают комментаторы в ютюбе. Из-за нескольких ошибок, иногда даже оговорок, «Люди» в комментариях, выбирают такие слова, что мне хотелось провалиться...», - отметила девушка.

По ее словам, работа с детьми – это очень тяжелый труд. Она знает это, потому что ее родители учителя. Лера напомнила, что проект был создан для украинских детей бесплатно. При помощи этих уроков можно будет в любой момент догнать программу.

«Я лично была на уроках и видела, как учителям сложно! Они впервые стояли перед камерой, с огромной съёмочной группой, в компании звёзд. Всем будет трудно в таких обстоятельствах», - оправдала Товстолес ошибки учителей.

За день пост звезды собрал более 800 лайков, в комментариях ее поддержали поклонники.

«Дама с Амстердама», «Правильно», «Полностью согласна», - пишут пользователи сети.

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