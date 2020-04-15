Известная певица Тина Кароль показала смелый кадр из последней фотосессии в домашнем виде
В этот раз певице удалось удивить нежным фото, представленным на фан-странице в социальной сети Инстаграм. Артистка появилась перед объективом в белоснежном банном халате и с такого же цвета полотенцем на голове, сообщает Politeka.
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При этом для большей пикантности артистка приспустила с плеча халат, чтобы посветить зоной декольте. На шее артистки красовался аккуратный кулон серебристого оттенка с множеством камней. Примечательно также, что лицо Тина скрыла за собственной рукой, как бы прячась от объектива камеры.
Снимок без намека на вульгарность и пошлость - артистка предпочитает классические и скромные образы - не оставил равнодушными поклонников, которые написали множество комментариев.
«С прекрасным, новым утром! Пусть сегодня оно, непременно, принесет тебе удачу и счастье. Пусть этим утром твоя жизнь станет лучше чем вчера!», - пишут на фан-странице певицы.
Вот что ответили поклонники: «Доброе утро семья!💖💞💗», «Доброе утро ♥как приятно получать от вас пожелания на день 🙏🏻💫», «Доброе утро😘💋», «Доброе утро- это когда тебе Тина снилась 👐», «Тиночке Дан приснился?», «Доброе утро ❤️, всем хорошего дня ❤️», «Классно лялечка супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥💥», «Good Morning Sunny!!!!!».
До этого мы писали о том, что Тина Кароль примерила на себя стильный лавандовый наряд, составив конкуренцию Вере Брежневой.
Лучшие кадры Тины с последних съемок появляются на официальном фан-аккаунте Тины. В этот раз поклонники представили наряд звезды, который также надевала и Вера Брежнева. Фанаты предложили сравнить два образа артисток и выбрать лучший.
Певицы позировали в лавандовом наряде длинной в пол, полностью расшитом пайетками и украшенное черными полосами на зоне декольте и без бретелей. При этом волосы звезд распущены, а на лицах яркий макияж.
Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.
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