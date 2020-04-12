Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая вместе со своей матерью Ириной показали совместное фото в Инстаграм

На фото Горовая-младшая позирует в куртке и какой-то шапочке, а рядом сидит в куртке Ирина. Волосы были у звездной семьи распущены. Они позировали на фоне деревянной стены. Как можно понять, мать и дочь проводили прямой эфир для пользователей. Можно заметить, Горовые без макияжа. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки публикации фотографии. Все из-за того, что она была размещена в сторис, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула роскошным телом во время игрищ с подругой.

«Когда ты думаешь, что выглядишь сексуально», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Горовая с подругой исполняют зажигательный танец. Девушка в шортах-велосипедках телесного цвета, которые подчеркивают ее пышные формы.

Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая поразила выходкой во время отдыха на карантине.

«Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный todolist», - говорится в сообщении.

Напомним, юная дочь Потапа сняла все лишнее и посветила упругими прелестями в сауне

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