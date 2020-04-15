Тарзан рассказал, почему не хвастается тренировками с гантелями

50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, показал как выглядит его фигура после многочисленных тренировок

В этот раз артист появился в спортзале в нетипичном для себя наряде и похвастался достижениями. Как передает Politeka.net, актеру удалось удивить поклонников очередной выходкой.

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм артист появился в высоких свободных брюках черного цвета в полоску, а также кофту в черно-белые линии и спортивных перчатках на руках.

Звезда отметил также и причину, почему не любит выставлять какие-то непонятные фото ему с фитнес-резинками и прочьим вспомогателньым материалом.

«....вот ,почему я не выставляю трень с резинками,бутылками и прочим никчёмным скарбом....😏 ...но вы там...крепитесь😁 #тарзан #тарзаншоу #карантин #фитнес», - пишет Глушко под новым постом.

А вот что ответили поклонники:

«Какой Сережа бровастенький😊👍», «Сережа, я свами согласна на все сто, инвентарь никчемный и бесполезный.👏😂», «Ох как оптимизма в тебе очень много,скажет народ тебе просто -Серега. Одним значит просто сидеть и со**ть, тебе же как тренишь всем показать», «Сергей спасибо вам большое! Что вы помогаете людям!», «Поддерживаю Серега💪🏼».

До этого, ради забавы Сергей Глушко (настоящее имя артиста) залез под куст, вырезанный в форме слона, при чем выглядывал из его "задней части" между толстых лап. Судя по довольному выражению лица, Тарзану вполне понравилась эта затея.

Многие предположили, что артист тронулся умом, сидя на карантине, раз вытворяет такое.

"Внимание!!!! Фото не для слабонервных!!!! А вы когда нибудь видели как рожают слоны?😃😃😃 #тарзан #тарзаншоу #карантинневтягость", - подписал кадры Глушко.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

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