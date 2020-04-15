Андрій Данилко, більш відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, привітав Аллу Пугачову з 71-річчям

Артист опублікував у своєму Instagram фото молодої примадонни російської естради, у якої 15 квітня день народження, пише Рoliteka.net.

На архівному знімку Алла Борисівна позує, сидячи в діжці, ймовірно, без одягу. Волосся зірки пишнеі, адже така зачіска в той час була у моді. Пугачова широко посміхалася.

"З Днем Народження, Алло!🥂🎊 🥂🎊 🥂🎊 🥂🎊🥂", - підписав фото Данилко.

Цікаво, як відреагував чоловік Пугачової, Максим Галкін, на таке відверте фото. А раптом не пробачить?

За чотири годину пост зібрав понад 13 тисяч лайків та коментарів.

"Алло Здоров'я! 😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏!Данилко Супер! 🔥🔥🔥🔥🔥Обожнюю! ❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍", "А знаєш, все ще буде...", "Кльове привітання,браво!", "З днем народження кохана ЛЕГЕНДА💖💗❤️", "так,Так!!!Цікаво було б побачити вас знову разом на корпораті😊👍👍Подвійна доза сміху😅😅😅😅", "З Днем Народження, Аллочко !Фото Класне!👍🔥💞💐", "У 90ті організовував її концерт!навіть ходили за ручку! Легенда!багато здоров'я!!!а ще водив її Доньку на СВ Шоу до Вєрки Сердючки!,)", "Південний вітер ще повіє!👏👏", "З днем народження 🥳", "Нещодавно переслухала ранню творчість! З днем народження! 🥳", "Вау, яке фото", "Оригінально 👌", "Мільйон милион червоних троянд! Хочеться хочеться подарувати! З Днем Народження її посмішок, радості, здоров'я!", "З днем НАРОДЖЕННЯ, АЛЛУ БОРИСІВНУ!!!!!!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко під час знімального процесу відчув нездужання.

За словами очевидців, він виглядав блідим, насилу розмовляв і сильно пітнів. З'ясувалося, що у Данилка виникли проблеми з серцем. Після того, як він відпрацював свою частину в зйомках йому довелося піти у гриммерку, де йому надали допомогу.

Нагадаємо, що Сердючка з мамою відірвалася на повну котушку, з'явилися фото: «Як завжди з пляшкою».

Як повідомляла Politeka, Данилко різко висловився про український патріотизм: "Грабують країну в вишиванці".

Також Politeka писала, що Андрій Данилко проговорився про роман з мамою Сердючки: інтимні фото пари.