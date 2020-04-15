Радянська і російська співачка Алла Пугачова відзначає 15 квітня 71-річчя
Як відомо, Алла Борисівна протягом довгої кар'єри неодноразово змінювалася, вдаючись до допомоги пластичних хірургів. Примадонна не тільки підтягувала обличчя, але і позбавлялася від зайвих кілограмів, роблячи ліпосакцію.
Напередодні свого дня народження зірка зважилася на чергове перетворення - в гонитві за красою і молодістю. Так, співачка засвітилася з "новим" обличчям на одному із заходів, що відразу ж помітили папараці. Як писали російські ЗМІ, Примадонна зробила пластику обличчя, повік, а також підтяжку обличчя.
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Алла Борисівна прокоментувала перетворення, підтвердивши, що дійсно звернулася до "зоряного" хірурга, але зазначивши, що ніяких серйозних операцій не було.
"Оскільки мені не можна загальний наркоз ... я робила маленькі підтяжки ... Нитки - це жахливо. Тільки легкі операції. У мене просто гарна шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які не беруться за такі речі", - поділилась Алла Борисівна.
Нагадаємо, одного разу невдала пластична операція ледь не коштувала життя Пугачовій. Так, у 90-х роках вона вирішила продовжити собі молодість за допомогою пластики грудей, обличчя, а також видалити більше 10 кг підшкірного жиру. Операцію робили в Швейцарії. І якщо спочатку задоволена новою зовнішністю артистка відчувала себе чудово, то по поверненню в Мосву її стан погіршився.
Пугачову довелося госпіталізувати – у співачки піднялася температура, а потім вона і зовсім втратила свідомість. Причиною цього було відторгнення грудних імплантів і згодом інтоксикація всього організму.
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