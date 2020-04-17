Женская группа ВИА Гра была основана в 2000 году и долгое время была одним из самых успешных коллективов на просторах СНГ

С 2002 года коллектив всегда состоял из трех солисток, которых старались подбирать по цвету волос – блондинка, брюнетка и рыжая. Politeka.net вспомнила самых ярких красоток с рыжими волосами, которые пели в ВИА Гре.

Самой первой рыженькой красоткой в ВИА Гре стала Анна Седокова. Именно ради нее коллектив расширили до трех человек. Отметим, что разделение по цвету волос в коллективе было условным, поэтому часто рыженькие превращались в шатенок.

Светлана Лобода пела в коллективе всего несколько месяцев, но запомнилась сильнее, чем многие другие солистки. Сегодня Лобода блондинка, но во время ВИА Гры она обладала огненной рыжей копной волос.

После ухода из коллектива Лободы место рыженькой на долгие года заняла любовница и нынешняя жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева. Тогда в 2004 году все утверждали, что она не совсем формат этого трио, но как видим, 8 лет она успешно в группе продержалась.

После перезагрузки группы через шоу «Хочу в Виа Гру» рыженькой вокалисткой стала Миша Романова. Сегодня девушка яркая блондинка, но во время работы в группе у нее был другой цвет волос.

Несколько месяцев роль рыженькой в коллективе исполняла Ольга Меганская, которую вскоре переквалифицировали в жгучую брюнетку.

На ее место пришла рыжая красотка Ульяна Синецкая, которая и по сей день поет в коллективе.

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