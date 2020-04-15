Все як на підбір

Легендарний жіночий колектив ВІА Гра був заснований в 2000 році. Неодноразово змінюючи склад, група продовжує активно гастролювати і сьогодні

З 2002 року ВІА Гра завжди складалася з трьох солісток, яких намагалися підбирати за кольором волосся – блондинка, брюнетка і руда. Рoliteka.net вирішила згадати найкрасивіших брюнеток, які співали в колективі.

Однією з ключових брюнеток ВІА Гри була і залишається Надія Мейхер. Вона співала в групі з самого початку, залишаючи колектив лише під час вагітності. На час відсутності Мейхер її кілька разів замінювали маловідомими співачками, які після повернення діви швидко забувалися і залишалися в тіні Надії. Сьогодні пишногруда брюнетка будує сольну кар'єру.

Яскрава Тетяна Найник замінила Мейхер у групі всього на кілька місяців. Дівчину дуже турбував той факт, що вона була лише запасною солісткою.

Ольга Романовська проспівала в колективі лише рік, але запам'яталася шанувальникам яскравою зовнішністю.

Наступна брюнетка ВІА Гри Меседа Багаудінова протрималася в колективі досить довго. Вони з Альбіною Джанабаєвою навіть виступали дуетом поки група шукала блондинку на зміну Вірі Брежнєвій. Але потім в колектив знову повернулася Мейхер.

Одна з найяскравіших учасниць тріо - екзотична Санта Дімопулос. Вона потрапила у ВІА Гру на запрошення Костянтина Меладзе прямо з «Фабрики зірок».

У нинішньому складі ВІА Гри брюнеткою виступає юна Ольга Меганська, яка підтримує формат групи своїми відвертими образами.

Нагадаємо, що розпусна екс-ВІА Гра пограла своїми «персиками» у тісній білизні: «Кайфово».

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