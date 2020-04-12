Українська співачка Міша Романова, яка входила в групу «ВІА-Гра», показала ідеальне тіло у вбранні без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«З святом! З Вербною неділею», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Романова позує в кофті, яку вирішила відчинити. З-під неї видніється красиве голубе плаття. Як можна помітити, зірка повністю без білизни, на що звернули увагу її шанувальники.
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«Гарна! Бомба взагалі», «очей не відвести», «вау, як красиво», «бомба!», «Ну яка Ви красива! Просто очі складно відвести», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала мережа відвертими фото.
Зірка поділилася з шанувальниками колажем своїх фото, опублікувавши їх на своїй сторінці в Интстаграм. Для фото Романова вибрала тісний топ в білизняному стилі, в який ледве вмістила свої пишні груди. Блондинка кривлялась на камеру, зображуючи різні емоції. У кадр потрапив також спокусливий животик співачки.
«Піймала себе на думці, що починаю піддаватися загальній паніці. Тому вирішила зробити перерву в споживанні інформації. Особливо — новин. Особливо про вірус. Хочеться більше позитивних емоцій», - написала Романова.
За день пост зірки зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники погоджуються з Мішею, а також роблять їй компліменти.
«Красуня», «Господи, яка ти красива», «Гарна дитинка», «Клас», «ти будь акуратніше», «Вже напевно другий тиждень не читаю новини про вірус, і так кааайфово», - пишуть користувачі мережі.
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