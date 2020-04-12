Українська співачка Міша Романова, яка входила в групу «ВІА-Гра», показала ідеальне тіло у вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З святом! З Вербною неділею», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Романова позує в кофті, яку вирішила відчинити. З-під неї видніється красиве голубе плаття. Як можна помітити, зірка повністю без білизни, на що звернули увагу її шанувальники.

«Гарна! Бомба взагалі», «очей не відвести», «вау, як красиво», «бомба!», «Ну яка Ви красива! Просто очі складно відвести», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала мережа відвертими фото.

Зірка поділилася з шанувальниками колажем своїх фото, опублікувавши їх на своїй сторінці в Интстаграм. Для фото Романова вибрала тісний топ в білизняному стилі, в який ледве вмістила свої пишні груди. Блондинка кривлялась на камеру, зображуючи різні емоції. У кадр потрапив також спокусливий животик співачки.

«Піймала себе на думці, що починаю піддаватися загальній паніці. Тому вирішила зробити перерву в споживанні інформації. Особливо — новин. Особливо про вірус. Хочеться більше позитивних емоцій», - написала Романова.

За день пост зірки зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники погоджуються з Мішею, а також роблять їй компліменти.

«Красуня», «Господи, яка ти красива», «Гарна дитинка», «Клас», «ти будь акуратніше», «Вже напевно другий тиждень не читаю новини про вірус, і так кааайфово», - пишуть користувачі мережі.

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