Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец раскрыла подробности своего общения с лидером студии Владимиром Зеленским после того, как он стал президентом Украины

Кравец шутит, что теперь "кварталовцы" могут все. По ее словам, отношения с президентской семьей у нее никак не изменились, тем более, что первая леди Елена Зеленская приходится ей кумой. Правда, в то же время отмечает, что общаться стали реже. Об этом Кравец рассказала в программе "Жизнь известных людей".

"Я понимаю. Точнее, как, я не понимаю и не могу осознать весь тот объем забот, задач, вызовов с которыми он (Владимир Зеленский, - ред.) сталкивается ежедневно, поэтому стараюсь его не трогать. Я не понимаю, как это. Мне кажется, это можно сойти с ума", - поделилась юмористка.

Отдельно Кравец остановилась на жене президента. По ее словам, подруга очень достойно держится.

"Она очень достойно, по-женски и в то же время невероятно сильно как-то транслирует себя и вообще. Ну, мне нравится, она не противоречит себе, она ничего из себя не воображает, она такая и есть... Я ей говорила, что я бы не смогла. Она говорит: "Да перестань, ты тоже, я на тебя смотрю, ты вот это вот, вот это вот, как ты это берешь, улыбаешься". Я говорю: "Это все другое. Ты понимаешь, я на сцене Украины, а ты на мировой арене - это вообще другие масштабы", - разоткровенничалась Кравец.

Ранее мы сообщали, Кравец рассказала, чем занимается на карантине. Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на снимке ее фитнес-тренер.

"Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновленным. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом!", - заявила Кравец.

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