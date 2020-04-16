Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала новый образ в Инстаграм

На фото Бузова позирует в леопардовом топе, который почти ничего не смог скрыть. Также Ольга показала свою новую прическу, которую она сделала. Можно сразу заметить, что телеведущая укоротила волосы. Но фанаты заметили, что бюст у звезды тоже стал больше. Некоторые предположили, что без пластического хирурга тут не обошлось. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои хорошие, скажите честно. Мне идёт новая стрижка??? Всем хорошего дня. Жду вас в 14.00 у себя в ПЭ", - написала Бузова.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А грудь откуда", "от пластического хирурга!", "Идет новая грудь тебе", "карешка тебе всегда шла, и будет идти", "Вау, какая красотка, нереальная", "Нет, не очень. Я думаю удлиненное каре шло больше", "Так даже круче, бунтарский образ будто", "Как обскубленная. Очень коротко!", "Это кольцо поводок напоминает".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вскружила голову откровенным фото.

Ольга предстала в коротком шелковом халате изумрудного цвета с кружевными вставками на плечах. Несмотря на то, что Бузова тщательно запахнулась, скрыв от взгляда любопытных самые вкусные прелести, все же сумела соблазнить тысячи сердец жаркой позой и манящими изгибами.

Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал

А еще Politeka писала, что зареванная Бузова привселюдно сожгла одежду и остригла волосы, скандальные кадры

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем



