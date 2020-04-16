Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда Квартал 95, показала новые фото в Инстаграм

На фото Никитина стояла на руках и вытянула ноги к небу. Екатерина была в голубом топе и коротких шортах, а волосы решила собрать в хвост. Актриса была на лужайке, а на фоне можно увидеть закат солнца. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Можно рассмотреть все формы", "Добра всем и тепла", "Пускай этот карантин не портит вам настроение", "Катя, ты просто класс", "Богиня".

Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала поклонников сразу тремя необычными образами.

Пока во всем мире бушует эпидемия, звезды стараются сидеть по домам и развлекать фанатов на безопасных просторах интернета. Вот и Екатерина Никитина присоединилась к популярному ныне "#pillowchallenge". Для этого девушка разделась и устроила откровенную фотосессию в постели.

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала новое фото в Инстаграм.

На фото Екатерина сидит на стуле, если не сказать, что лежит и вытянула ноги вперед, которые широко раздвинула. Она была в клетчатом костюме, а образ дополнила кроссовками. Скорее всего это был фильтр, так как кадр очень диспропорциональный.

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