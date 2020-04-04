Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", активно занимается спортом, о чем говорят ее публикации в Инстаграм

Девушка часто демонстрирует идеальную фигуру, полученную благодаря упорным тренировкам, пишет Politeka.net.

Некоторое время назад артистка опубликовала пост, в котором прыгнула через спину. Никитина надела темную одежду: куртку и лосины. Последние подчеркнули упругие ягодицы украинской знаменитости.

На ногах звезды были лишь маленькие нососчи, при этом эффектный кадр был сделан на песке.

Длинные волосы Екатерина убрала в хвост.

Никитина прыгнула, выгнув спинку, и выпрямив перед собой руки. Кадр получился просто великолепным.

"Вжух", - подписала артистка снимок.

Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"А де видео? Фото всегда врет, а вот видос, где ты там втыркаешся в песок да потом отплевываешся, во, это было бы интересно!", "Фотка 🔥🔥 хочу такую же😂", "Нереально круто😊👍👍", "Офигеть👍", "Оох помнится мне после такого вжуха месяцок в гипсике ходить)", "Забыла что море НЕ рядом уже в полёте?))", "Круто", " Катя😍😍😍", "Ого аж кроссовки слетели😱", "Фотка 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина танцевала под рэп-композицию, а в это время ее снимал младший брат.

Красотка сначала танцевала в вязанном платье. Девушка развлекалась, двигая головой и пятой точкой.

После этого Екатерина поменялась с братом одеждой, однако не смогла влезть в шорты. В это время мальчик снял сестру.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина показала, как делает зарядку на камеру. Видео было записано в прямом эфире. Таким образом, артистка хотела поддержать людей на карантине.

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру

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