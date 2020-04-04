Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", активно занимается спортом, о чем говорят ее публикации в Инстаграм 

Девушка часто демонстрирует идеальную фигуру, полученную благодаря упорным тренировкам, пишет Politeka.net

Некоторое время назад артистка опубликовала пост, в котором прыгнула через спину. Никитина надела темную одежду: куртку и лосины. Последние подчеркнули упругие ягодицы украинской знаменитости.

На ногах звезды были лишь маленькие нососчи, при этом эффектный кадр был сделан на песке. 

Длинные волосы Екатерина убрала в хвост. 

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Никитина прыгнула, выгнув спинку, и выпрямив перед собой руки. Кадр получился просто великолепным. 

"Вжух", - подписала артистка снимок. 

Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. 

"А де видео? Фото всегда врет, а вот видос, где ты там втыркаешся в песок да потом отплевываешся, во, это было бы интересно!", "Фотка 🔥🔥 хочу такую же😂", "Нереально круто😊👍👍", "Офигеть👍", "Оох помнится мне после такого вжуха месяцок в гипсике ходить)", "Забыла что море НЕ рядом уже в полёте?))", "Круто", " Катя😍😍😍", "Ого аж кроссовки слетели😱", "Фотка 🔥", - написали пользователи сети. 

Напомним, Екатерина Никитина танцевала под рэп-композицию, а в это время ее снимал младший брат. 

Красотка сначала танцевала в вязанном платье. Девушка развлекалась, двигая головой и пятой точкой. 

После этого Екатерина поменялась с братом одеждой, однако не смогла влезть в шорты. В это время мальчик снял сестру. 

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#шок_контент 🔞 Я никогда не стояла в стороне актуальных трендов! Хорошо что у меня есть брат, но я не учла одно но.....🤦🏼‍♀️ —————————————————- PS. Шутки шутками, а моя 🍑 реально не влезла🤦🏼‍♀️ обидно 🥺 ________________________________________ Невероятно удобное платье @pico.ua ❤️ #fliptheswitchchallenge #challenge #fliptheswitch #flip #flipaclip #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Ранее мы писали, что Екатерина Никитина показала, как делает зарядку на камеру. Видео было записано в прямом эфире. Таким образом, артистка хотела  поддержать людей на карантине.

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру

А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров

Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе