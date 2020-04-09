Не каждая девушка так сможет

Звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина удивила поклонников своей спортивной формой

Как сообщает Politeka.net, известная молодая актриса опубликовала фото на своей странице в Instagram.

В описании Екатерина Никитина поделилась самыми приятными вещами, которые она испытывала в своей жизни:

"Лучшиe oщущeния в миpe:

- cпaть дoпoзднa 💤

- быть влюблeнным🥰

- пpocыпaтьcя нa cвoй дeнь poждeния 🎁

- cмeяться до слез😂

- быть нacтoлькo cчacтливым, чтo этo дaжe cлoжнo oбъяcнить☺️

- дepжaтьcя зa pуки c кeм-тo вaжным для тeбя🤲🏻

- дoлгиe пpoгулки🌅

- внoвь увидeтьcя co cвoими дpузьями пocлe дoлгoй paзлуки👀

- быть любимым👩‍❤️‍💋‍👨

- держать младенца👼🏻

- заставлять кого-то смеяться🤪

- тoлькo пocтиpaннoe cпaльнoe бeльe🌊

- чтeниe хopoшeй книги 📖

- пpocлушивaниe любимoй музыки🎧

- нaхoдитьcя в oжидaнии чeгo-тo приятного🤩

- сесть на шпагат🤸🏼‍♀️

- укусить корочку свежего хлеба🥖".

Предпоследний пункт списка девушка воплотила в жизнь и показала пользователям свой идеальный шпагат. Да не просто так, а вверх тормашками, стоя на руках. В такой позе можно во всех деталях рассмотреть соблазнительные формы Никитиной, особенно пятую точку, которую выгодно подчеркнули спортивные шорты.

Поклонники актрисы выразили свое восхищение в комментариях. По просьбе Екатерины, они поделились и своими предпочтениями:

"Красивая попа а тверк"; "И смотреть что вытворяет Никитина 😁😁😁"; "Жить ради твоих сторис❤️".

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру.

А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров.

Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе.