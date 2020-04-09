Звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина удивила поклонников своей спортивной формой
Как сообщает Politeka.net, известная молодая актриса опубликовала фото на своей странице в Instagram.
В описании Екатерина Никитина поделилась самыми приятными вещами, которые она испытывала в своей жизни:
"Лучшиe oщущeния в миpe:
- cпaть дoпoзднa 💤
- быть влюблeнным🥰
- пpocыпaтьcя нa cвoй дeнь poждeния 🎁
- cмeяться до слез😂
- быть нacтoлькo cчacтливым, чтo этo дaжe cлoжнo oбъяcнить☺️
- дepжaтьcя зa pуки c кeм-тo вaжным для тeбя🤲🏻
- дoлгиe пpoгулки🌅
- внoвь увидeтьcя co cвoими дpузьями пocлe дoлгoй paзлуки👀
- быть любимым👩❤️💋👨
- держать младенца👼🏻
- заставлять кого-то смеяться🤪
- тoлькo пocтиpaннoe cпaльнoe бeльe🌊
- чтeниe хopoшeй книги 📖
- пpocлушивaниe любимoй музыки🎧
- нaхoдитьcя в oжидaнии чeгo-тo приятного🤩
- сесть на шпагат🤸🏼♀️
- укусить корочку свежего хлеба🥖".
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Предпоследний пункт списка девушка воплотила в жизнь и показала пользователям свой идеальный шпагат. Да не просто так, а вверх тормашками, стоя на руках. В такой позе можно во всех деталях рассмотреть соблазнительные формы Никитиной, особенно пятую точку, которую выгодно подчеркнули спортивные шорты.
Поклонники актрисы выразили свое восхищение в комментариях. По просьбе Екатерины, они поделились и своими предпочтениями:
"Красивая попа а тверк"; "И смотреть что вытворяет Никитина 😁😁😁"; "Жить ради твоих сторис❤️".
Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру.
А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров.
Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе.