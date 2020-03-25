Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", удивила поклонников

Роскошная блондинка устроила танцы перед зеркалом, пишет Politeka.net. Движения артистка производила под одну из рэп-композиций, а в это время ее снимал младший брат.

Красотка сначала танцевала в вязанном платье. Девушка развлекалась, двигая головой и пятой точкой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

После этого Екатерина поменялась с братом одеждой. На мальчика налезло платье, а вот актриса не смогла натянуть шорты мальчика.

В результате девушка появилась перед подписчиками в голубой футболке, трусиках, и так и не натянутых шортах.

Красотка испугалась и спряталась за спиной брата, при этом последний смеялся.

"Я никогда не стояла в стороне актуальных трендов! Хорошо что у меня есть брат, но я не учла одно но.....🤦🏼‍♀️

PS. Шутки шутками, а моя 🍑 реально не влезла🤦🏼‍♀️ обидно 🥺", - подписала видео звезда.

За три часа пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

"Я так понимаю скоро будут новые жаркие заголовки 😂😂", "Всееее, ждём новых провокационных статей от жёлтой прессы 😂😂🔥🔥", "Прикинь сколько заголовков будет!", "Брату, судя по всему, теперь нужны новые шорты", "У меня сердце остановилось🤣", "Эротишненько то как, ожидаем новые заголовки в жёлтой прессе", "У меня аж дыхание свело", "было стыдно?", "как ты сдерала платье ты перед ним в трусиках танцевала", "Ахахах, Катя Катя 🤣🤣🤣🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина была на стуле, если не сказать и вытянула ноги вперед.

Она была в клетчатом костюме, а образ дополнила кроссовками. Скорее всего это был фильтр, так как кадр очень диспропорциональный.

"Мы тебя любим, несмотря на такие фото", - подписан кадр.

Ранее сообщалось, что Екатерина Никитина позировала в длинном платье с прозрачным верхом.

Рядом с артисткой стояла Никитюк, которая оттопырила пятую точку в блестящем костюме. Образ Леся дополнила забавной гримасой. Екатерина же смеялась на кадре.

Напомним, блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров

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