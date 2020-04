View this post on Instagram

Зізнавайтеся, теж захотілося картоплі з осоледцем? Не пропустіть новий випуск "Розсміши коміка" сьогодні о 18:30 на 1+1! #розсмішикоміка #рассмешикомика #квартал95 #kvartal95