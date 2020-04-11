Відома українська співачка Оля Полякова показала фото, де вона і Євген Кошовий з "Квартал 95" на "Розсміши коміка"
На фото Полякова позувала в жовтій куртці і чорній сукні, в якому були відкриті плечі. Поруч з нею стояв стояв Юрій Ткач в жовтому піджаку та чорній футболці, а поруч сидів Євген Кошовий в толстовці. Всі троє перебували за столом суддів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Що тільки не роблять, щоб змусити нас сміятися! Обожнюю цей сезон! Жарти на благо", - написала Оля під фото.
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А на каналі "Квартал 95" був ролик з цього випуску, де показали Полякову, Кошового і учасників шоу.
Фанати встигли подивитися відео більше 2,5 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"А ви це до карантину знімали?", "А що, карантин вже відмінили??", "Все мрію подивитися", "Ну, хоч ви, Олю, не лиса з цієї трійці ;-)", "Топчик, ви там як Вишенька на торті".
Повідомлялося, що Оля Полякова втомилася сидіти вдома на карантині і вирішила показати, чим займається на вулиці.
Популярна українська співачка, як і всі інші українці, зараз змушена сидіти вдома через карантин. Однак, судячи з усього, їй це набридло, і Оля вирішила вибратися на свіже повітря.
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