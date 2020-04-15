Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова показала, як вдома отримати фігуру мрії, якщо тренуватися вдома

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів розповідями про те, як треба харчуватися, але не забуває зірка виставляти серії кадрів з інформацією про те, як треба і худнути. Цього разу зірка вирішила разом з Тетяною Котовою позмагатися у спортивних вправах, чим приємно вразила соціальну мережу, повідомляє Politeka.

Так, Оля розкривати і секрети краси. В цей раз знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу разом з Тетяною Котовою. Стрункі дами представили серію вправ та показали, як правильно займатися, щоб досягти максимального результату.

«Ранкова #ПоляТренировка. Мотивуємо один одного. Регулярно займаючись, ви будете такими ж красунями 😜 Позитивний ефект тренувань зберігається протягом кількох днів. Спасибі @kottova, що склала компанію 😍 #ОляПолякова #ТренировкаДома #ТатьянаКотова», - написала Оля під новим роликом.

Ось що відповіли шанувальники:

«З великим задоволенням роблю з Вами тренування💪🔝 От ніхто так не мотивує як Королева Оля Полякова❤️», «Скажіть вашій подрузі нехай за мене вийде заміж», «Відмінні дівчата! Тримають попи у формі 😂», «Молодці. Дуже сподобалася тренування.❤️❤️❤️!!!».

Раніше Оля Полякова в екстремальному міні засвітилася в компанії коміків з «Квартал 95» Юрія Ткача та Євгена Кошового.На знімку Полякова стоїть у міні-сукня, яка оголює її стрункі ніжки. Зверху Полякова накинула піджак. Зірка доповнила образ довгими чобітьми в незвичайний принт. Зазначимо, що коміки тісно притулилися до співачки.

«Дорогі мої, сьогодні стартує прем'єра нового сезону «Розсміши коміка» в абсолютно несподіваному форматі - весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні», - розповіла Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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