Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове фото в Instagram

На фото Кумейко сидить на сидінні в тракторі, швидше за все. Ноги вона закинула прямо на кермо транспортного засобу. Анастасія була в чорній сукні, а образ доповнила великими чобітьми і поясом на талії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Робота кипить", - коротко підписала фото Кумейко.

"Анастасія Комбанейшн", Коли наслухалася Олександра Григоровича Лукашенка", "Моя богиня", "Трактор з панорамним дахом?", "Блін.. вкрала ідею сфоткаться в тракторі....", "Нана "оре" у всіх сенсах", "А де подушка? Сьогодні вранці все з подушками".

Раніше ми повідомляли, що співачка Анастасія Кумейко взяла участь в пікантному челленджері.

Анастасія Кумейко роздяглася на кухні і прикрила принади звичайної подушкою, яку закріпила поясом на талії (саме в цьому і полягає суть челлендж). При цьому співачка сором'язливо підняла голу ногу і зробила здивоване вираження особи, відкривши рот. Цікаво, що на голові у неї рушник, наче зірка тільки що вийшла з душу, але у вухах і на шиї красуються великі прикраси.

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