Известная телеведущая Настя Ивлеева, бывшая ведущая "Орла и Решки", показала новое фото в Инстаграм

На фото Ивлеева позирует в цветных штанах и белой майке. Можно заметить, что Настя без белья. Образ она дополнила кроссовками и арбалетом, который держала в руке. Позировала телеведущая на ступеньках сидя на корточках. На фоне можно увидеть дверь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 170 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Когда только зашел на страницу обновляю и новый пост", "Ребят она моя", "Ву все всем пришла ***, с луком", "Чё это такое?", "У мужа пистолет взяла?", "Опасная".

Ранее мы сообщали, что звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась на новых фото в невероятном виде.

Так на новых, оформленных с помощью популярного в соцсетях приложения, артистка красуется в образе милой старушки: в пальто, блузе с бантом, с короткой стрижкой и седыми волосами.

Кроме того Настя дополнили свой образ тростью, с помощью которой перемещаются старички, а также роговой старомодной оправой. Бабуля-Ивлеева гоняла голубей в парке, мирно сидела на лавочке и грозила своей палкой на камеру.

Сообщалось, что российская телеведущая Настя Ивлеева поразила поклонников новым образом.

Профессиональные снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На новых фото телеведущая предстала в необычном образе. У нее очень короткая мужская стрижка. Волосы выкрашены в яркий черный цвет, глаза подведены тоже черным. На Насте надето маленькое черное платье-бюстье.

Поклонники активно комментируют фото, которые уже набрали почти 500 тыс. лайков. Фанаты ведущей в один голос твердят, что она стала похожей на актрису Монику Беллуччи.

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