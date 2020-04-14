Зірка фільмів «Квартал 95» Світлана Ходченкова зворушливо привітала режисера, з яким їй приписували роман

Спільне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Ходченкова у відвертій сукні з глибоким декольте стоїть поруч з режисером Олександром Молочніковим. Схоже, що знімок був зроблений під час якогось заходу, так як Ходченкова виглядає, як голлівудська зірка.

«З Днем народження», - написала зірка під постом.

Як відомо, минулого літа Ходченкова їздила з Молочніковим в США, де вони подорожували автостопом. Актриса розповідала, що її життя розділилося на «до» і «після». До речі, під час подорожі вони зняли фільм «Ті, що втекли в Арізону». Для багатьох шанувальників пари так і залишилося загадкою, чи було між ними щось крім дружніх відносин.

За дві години пост зірки зібрав понад 12 тисяч лайків. В коментарях обговорюють ідеальну зовнішність актриси.

«Мужик, відійди від неї, вона Богиня!», «Світлана! Нереальна красуня, вже всі фільми з вашою участю переглянула, захоплююся талантом і жіночністю», «Справжня леді», «Чудова», «Мені здається, що він тебе любить», «Пощастило мужику, з такою дівчиною сфотографуватися!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова без штанів показала своє жіноче зачарування: «Ох і гарна».

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